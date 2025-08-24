به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان هوش مصنوعی را بعنوان کلید تحول آینده استان اصفهان دانست و گفت: اما اولویت پنهان اصفهان خانواده‌محوری در کنارفناوری خواهد بود.

مهدی جمالی‌نژاد با اشاره به موفقیت‌های حوزه گردشگری، اعلام کرد: ماندگاری مسافر در استان اصفهان حتی از برخی مراکز استان‌های کشور بیشتر است؛ به طوری که در منطقه کاشان، مسافران سه تا چهار روز اقامت دارند و این امر بسیار معنادار و نشان‌دهنده ایجاد ظرفیت‌های گسترده در استان است.

وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری بسیار شکننده است و تحت تاثیر اتفاقات و جنگ قرار می‌گیرد، تاکید کرد: با کمک‌های صورت گرفته، گردشگری داخلی در حال رونق است و رفت‌وآمد بین شهرهایی همچون اصفهان و یزد در حال افزایش است.

مهدی جمالی‌نژاد از تشکیل جلسات متعدد با اتاق بازرگانی و فعالان گردشگری یزد برای توسعه تبادل گردشگر و تعریف پروژه‌های مشترک خبر داد و افزود: حوزه صنایع دستی نیز با رکود مواجه شده و برای رفع مشکلات اقتصادی فعالان این عرصه، جلسات مستمری با مدیران ملی، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد.

استاندار اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنانش، توجه ویژه به حوزه هوش مصنوعی را کلید تحول آینده استان دانست و گفت: هوش مصنوعی یک انقلاب و تحول عظیم در حوزه کارآفرینی و اشتغال ایجاد خواهد کرد و ما نمی‌توانیم از کنار آن بی‌توجه عبور کنیم و به همین خاطر تشکیل میز «هوش مصنوعی» مدنظر قرار گرفته و جلسات هفتگی مستمر نیز با حضور تمامی دستگاه‌های برگزار می‌شود.

مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر هویت تاریخی اصفهان به عنوان دارالعلم تاکید کرد: اصفهان از دیرباز مهد صنعتگران، هنرمندان و اندیشمندان بی‌نظیر بوده و در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نیز سرآمد خواهد بود.

وی از مطالعه و آماده‌سازی بسترهای لازم برای کارآفرینان هوشمند و صنایع جدید خبر داد و آمادگی خود برای ارائه این مطالعات به فعالان اقتصادی اعلام کرد.

جمالی‌نژاد در ادامه بر اولویت‌های اصلی توسعه استان اصفهان را مورد تأکید قرار داد وبا توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سه محور گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو را به‌عنوان اولویت‌های راهبردی استان معرفی کرد.

وی افزود: استان اصفهان بدون گردشگری معنا نمی‌یابد و این استان پس از مکه مکرمه، پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۰۶ بوده و دومین شهر مهم در جهان اسلام به‌شمار می‌رود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان به‌عنوان یک شهر آسیایی بسیار مهم شناخته می‌شود، از میزبانی آینده این شهر در سازمان جهانی گردشگری خبر داد و تاکید کرد: گردشگری تنها محدود به شهر اصفهان نیست و شهرستان‌هایی همچون گلپایگان و کاشان نیز از پتانسیل‌های بالایی در این حوزه برخوردارند.

مهدی جمالی نژاد در ادامه به اولویت چهارم تحت عنوان "خانواده‌محوری" به‌عنوان یک موضوع فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: در برنامه‌های خود موضوعاتی مانند تسهیل ازدواج جوانان، افزایش فرزندآوری، کاهش فاصله بین ازدواج و تولد فرزند و ایجاد اشتغال برای جوانان را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کنیم.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای عملیاتی‌کردن این اولویت‌ها، تاکید کرد: این دغدغه‌ها و موضوعات در قالب برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف دنبال می‌شوند و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جوانان در کوتاه‌مدت به ثمرات این برنامه‌ها دست یابند.

مهدی جمالی‌نژاد اضافه کرد: بر این اساس، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در استان اصفهان در چهارچوب این اولویت‌ها ادامه خواهد یافت.