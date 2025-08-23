نمایندگان کشورمان به یک نشان طلا و یک نقره چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در بلغارستان دست یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برای تیم ایران پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم به نشان طلا و محمدهادی صیدی در وزن ۹۷ کیلوگرم به نقره دست یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم پیام احمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل عمر اینتیماک اولو از قرقیزستان با نتیجه ۹ بر ۴ پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ از سد ایوان سولومین از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

احمدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر از سد آرسن ژوما از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار پایانی با نتیجه ۵ بر ۳ از سد توران داش دمیروف از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم غلامرضا عبدولی در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر لوکاس مارسیل از برزیل را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد آندری خوزروانیدزه از گرجستان گذشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

عبدولی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب ژانتورو میرزالیف از قرقیزستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۸ بر صفر سایا برونر از سوئیس را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل فیاض بک اشمیرزایف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم احمدرضا محمدیان در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب آریوناس کولیتسوپولوس از یونان شد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی، محمدیان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل آفان ساماجیچ از بوسنی را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر آندری رودین از کرواسی را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. صیدی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ از سد ایلیا کوماروف از روسیه گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب ایهور یاکوشنکو از اوکراین شد و صاحب مدال نقره شد.