معاون علمی رئیسجمهور از امکان بهرهمندی صنعت و دانشگاه تا ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ناظر به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین افشین در دیدار با جمعی از نخبگان استان گفت: این اعتبارات میتواند ضمن رونق بخشی به ارتقا سطح فناوری صنعت کشور، زیرساختهای پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاهها را متحول میکند.
وی بر ظرفیت بالای علمی و فناوری این منطقه تأکید و آن را موتور محرک بالقوه توسعه علم و فناوری در سطح ملی توصیف کرد.
افشین نخبگان را یکی بزرگترین نعمتهای کشور عنوان کرد و با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری، شتاب علمی را وابسته به نخبگان دانست. وی ادامه داد: شروع علم و فناوری به سیاستگذاری و قانونگذاری درست بستگی دارد، اما شتاب آن با نخبگان دانا، توانا، مبتکر و خلاق صورت میگیرد.
وی افزود: بنیاد نخبگان باید به شناسایی، پرورش، جذب و نگهداری نخبگان توجه ویژهای داشته باشد؛ امیدواریم در دوره جدید، در این راستا گامهای مؤثری برداشته باشیم.
معاون علمی رییسجمهور از تلاشهای صورت گرفته در معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد علم برای آمادهسازی زمینه رشد علمی سخن گفت و افزود: امیدواریم مجدداً در سالهای آینده شاهد رشد علمی نافذ، مشابه دهه ۸۰ شمسی باشیم.
وی با اشاره به تجربه سرمایهگذاریها در این حوزه بیان کرد: هر جا در حوزه علمی سرمایهگذاری کردیم، یک دهه بعد ثمره آن نمایان شد. دهه ۷۰ سرمایهگذاری انجام شد، دهه ۸۰ علم و فناوری رشد را تجربه کرد و در دهه ۹۰ رشد علمی ما به دلیل عدم سرمایهگذاری مناسب در دهه ۸۰ پایین آمد. اکنون نیز مجدد در رکود هستیم و باید با برنامهریزی این را جبران کنیم.
حسین افشین تشریح کرد: در بنیاد ملی نخبگان، مخاطب ما دانشجویان و استادان جوان هستند؛ در معاونت علمی، مخاطب ما شرکتهای دانشبنیان، فناور و نوآورند؛ و در بنیاد علم، مخاطب ما اساتید هستند.
وی با اشاره به افزایش بودجه بنیاد علم ایران، جزئیات آن را تشریح کرد و گفت: در سال گذشته بودجه بنیاد علم ایران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود، تا آخر سال آن را به نزدیک ۴۰۰ میلیارد تومان رساندیم و امسال به ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم تا پژوهشهای عمیقی که به توسعه علم و فناوری کشور کمک کنند، انجام شود.
افشین اظهار کرد: در معاونت علمی، علاوه بر حمایت از کارهای فناورانه، با هدف تحکیم پایههای اقتصاد دانشبنیان و ارتقای توانمندیهای فناورانه کشور، طرح نوآورانهای با عنوان «پسادکتری فناورانه (TOP)» راهاندازی شده است. این طرح که به دنبال ایجاد تحولی در زیستبوم نوآوری کشور است، فرصتی را برای فارغالتحصیلان مقطع دکتری (PhD) فراهم میآورد تا با بهکارگیری دانش و تخصص خود در شرکتهای دانشبنیان، به توسعه فناوریهای پیشرفته و حل مسائل صنعتی بپردازند.
وی به دو رویکرد اصلی در زیستبوم علمی کشور اشاره کرد و توضیح داد: رویکرد اول، مسیر سنتی علم، فناوری و سپس نوآوری است؛ به این صورت که ابتدا علم تولید میشود، سپس به فناوری تبدیل شده و در نهایت به نوآوری میانجامد.
افشین افزود: امروز در برخی موارد نوآوری از علم پیشی گرفته و ابتدا از نوآوری به فناوری میرسیم و سپس دانش آن تولید میشود. بنیاد ملی نخبگان هر دو مسیر رفت و برگشت را معتبر میداند و این امر نیازمند این است که زیستبوم علمی کشور خود را در یک منظومه کامل ببیند.
وی از پیشرفت طرح مسکن نخبگان در ۱۳ استان خبر داد و گفت: این مشکل در استان آذربایجان شرقی نیز به زودی حل شود.