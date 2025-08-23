به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان کشور انتخابی تیم ملی که با حضور برترین شطرنجبازان کشور برگزار شد، خانم‌ها سحر معصومی و نفس نوری‌نژاد به ترتیب در جایگاه سوم و پنجم قرار گرفتند.

در بخش پیشکسوتان، پروانه شریف‌پور به مقام اول دست یافت و در بخش ریتینگ زیر ۲۰۰۰ نیز، آدرینا ایمانی موفق شد با درخشش چشمگیر عنوان اولی مسابقات را از آن خود کند.

سی‌وپنجمین دوره مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان کشور به عنوان مهم‌ترین رویداد انتخابی برای تیم ملی بانوان، با حضور جمعی از نخبه‌ترین شطرنج‌بازان ایران برگزار شد.