پخش زنده
امروز: -
دومین اردوی آماده سازی تیمهای والیبال کمتر از ۱۶ سال ساحلی ایران برای حضور در المپیک آسیایی نوجوانان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای والیبال ساحلی کمتر از ۱۶ سال ایران خود را برای حضور پرقدرت در المپیک آسیایی نوجوانان که به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، آماده میکنند.
دومین اردوی آماده سازی این تیم از ۲۶ تا ۳۱ مرداد در فریدون کنار برگزار شد که صابر هوشمند به عنوان سرمربی، اسماعیل عباسی (مربی) و مرتضی مظهری به عنوان سرپرست در آن حضور داشتند.
این اردو در ادامه اردوی انتخابی تهران برگزار شد که در آن هفت بازیکن منتخب برای حضور در مرحله دوم آمادهسازی انتخاب شدند. تمرینات این اردو با هدف ارتقاء آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی و اجرای تاکتیکهای تخصصی طراحی و اجرا شد که امیررضا جمشیدی، امیرحسین اجاق لو، ماهان جهانی فر، ابوالفضل مرزبان، ارشیا طریک، علی زارع و کیان رحمانی بازیکنان حاضر بودند.
تمرینات تخصصی با توپ و اجرای تاکتیکهای تیمی در شن، تمرینات توپ و تاکتیک و تمرینات هوازی، فیتنس، وزنه، تکنیک فردی و استفاده از خدمات آبدرمانی و اسپا برای ریکاوری عضلانی از جمله محورهای تمرینی ملی پوشان جوان ساحلی در این اردو بود.
ارتقاء آمادگی جسمانی، بهبود مهارتهای فردی، افزایش هماهنگی تیمی، اجرای تاکتیکهای ساحلی، و ارزیابی نهایی برای انتخاب ترکیب اعزامی به مسابقات بحرین از جمله اهداف این تمرینات بود و تمامی اهداف تعیینشده با کیفیت مطلوب محقق گردید و بازیکنان منتخب با انگیزه بالا در تمامی مراحل تمرینی حضور فعال داشتند.