به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ غلامرضا باقری، رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان اظهار کرد: چهار بازیکن بدمینتون استان زنجان به اولین مرحله اردوی بدمینتون بانوان دعوت شدند.

رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان افزود: تیم ملی بدمینتون کشورمان که خود را برای حضور موفق و پرقدرت در مسابقات بدمینتون قهرمانی آسیای میانه در سال ۲۰۲۶ آماده می‌کند، بهترین‌های این رشته را به اردو دعوت کرده است.

وی ادامه داد: در بین دعوت‌شده‌ها به اردوی تیم ملی بدمینتون رده سنی بزرگسالان و جوانان کشورمان، نام چهره مستعد و توانمند بدمینتون استان زنجان یعنی نسترن کرمی، سیده آیسان شوریده، فاطمه مقدم و ثنا حسنلو فرد نیز به چشم می‌خورد و این بدمینتون بازان مستعد در این اردو حضور پیدا خواهند کرد.

باقری اضافه کرد: اولین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان و جوانان بانوان کشور از تاریخ اول شهریور تا پنجم به مدت روز در سالن اختصاصی بدمینتون زیر نظر مربیان تیم ملی بدمینتون بانوان برگزار می‌شود.