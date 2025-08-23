پخش زنده
رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان از دعوت چهار ورزشکار زنجانی به اردوی آمادگی تیم ملی بدمینتون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ غلامرضا باقری، رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان اظهار کرد: چهار بازیکن بدمینتون استان زنجان به اولین مرحله اردوی بدمینتون بانوان دعوت شدند.
رئیس هیئت بدمینتون استان زنجان افزود: تیم ملی بدمینتون کشورمان که خود را برای حضور موفق و پرقدرت در مسابقات بدمینتون قهرمانی آسیای میانه در سال ۲۰۲۶ آماده میکند، بهترینهای این رشته را به اردو دعوت کرده است.
وی ادامه داد: در بین دعوتشدهها به اردوی تیم ملی بدمینتون رده سنی بزرگسالان و جوانان کشورمان، نام چهره مستعد و توانمند بدمینتون استان زنجان یعنی نسترن کرمی، سیده آیسان شوریده، فاطمه مقدم و ثنا حسنلو فرد نیز به چشم میخورد و این بدمینتون بازان مستعد در این اردو حضور پیدا خواهند کرد.
باقری اضافه کرد: اولین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان و جوانان بانوان کشور از تاریخ اول شهریور تا پنجم به مدت روز در سالن اختصاصی بدمینتون زیر نظر مربیان تیم ملی بدمینتون بانوان برگزار میشود.