متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

یکم شهریور ماه، سالروز بزرگداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا، طبیب نامور و نابغه بزرگ ایرانی، الگوی بارز حکیمان و اندیشوران دلسوز و عالمان فرزانه در تاریخ پر فروغ این سرزمین، که به نام روز پزشک نامگذاری شده، نشان از توجه و اهمیت این حرفه در کشور عزیزمان دارد.

روز پزشک، روزی نمادین برای ارج نهادن به خدمات زحمتکشانی است که برای حفظ نعمت سلامت مردم دردمند تلاش می‌کنند و با ایثار و از خود گذشتگی صحنه‌های ارزشمندی را در اذهان جامعه و تاریخ این مرز و بوم به ثبت رسانده اند.

عزم داوطلبانه و فداکارانه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی در ۸ سال دفاع مقدس و تهاجم رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه و نیز در عرصه خطیر بهداشت و درمان و سلامت، و مجاهدت شبانه روزی در نقاط کم برخوردار و تأمین سلامت اقشار ضعیف جامعه، همان عروج انسانیت و نوعدوستی است که از همت والا و عزم سترگ این قشر زحمتکش سرچشمه دارد، چرا که پزشکان ضامن سلامت جامعه و ناجیان مهربانی هستند که تندرستی را به ارمغان می‌آورند.

اینجانب ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های ایثارگرانه جامعه پزشکی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مدافع سلامت، روز پزشک را به عموم پزشکان فرهیخته و متعهد و همه تلاشگران بهداشت و درمان استان تبریک عرض می نمایم و از خداوند متعال سلامتی و توفیق روزافزون این عزیزان را درخواست می نمایم.