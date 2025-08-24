\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u062a\u0639\u0632\u06cc\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u06f2\u06f8 \u0648 \u06f3\u06f0 \u0635\u0641\u0631 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0631\u062d\u0644\u062a \u0646\u0628\u06cc \u0627\u06a9\u0631\u0645(\u0635)\u060c \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u0646 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc(\u0639) \u0648 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u0628\u0646 \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0631\u0636\u0627(\u0639) \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n