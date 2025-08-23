پخش زنده
امروز: -
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: حل مشکل آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم در سطح ملی و بینالمللی در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جواد اشرفی در جلسه بررسی معضل دود ناشی از آتشسوزیهای بخش عراقی تالاب هورالعظیم که به دستور استاندار خوزستان و با حضور معاون عمرانی استاندار، فرماندار هویزه و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، افزود:
بر اساس پایشهای ماهوارهای در شش ماه گذشته، تقریبا در اغلب روزها شاهد انتشار دود ناشی از آتشسوزی در خاک عراق بودهایم که این موضوع آثار بهداشتی و روانی قابل توجهی برای شهروندان استان، بهویژه شهرستان هویزه، ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع بهصورت جدی از سوی استاندار خوزستان و دستگاههای مرتبط در سطح ملی پیگیری شده و با انعکاس شرایط موجود به ریاست محترم جمهوری و معاون اول، دستورات لازم به وزارت بهداشت، وزارت نفت و وزارت کشور صادر گردیده است. امیدواریم اقدامات دستگاههای مربوطه بتواند به کاهش اثرات این وضعیت کمک کند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به مشکلات ساختاری در مدیریت آب منطقه تأکید کرد: ایجاد سدها در ترکیه و بارگذاریهای گسترده در کشور عراق باعث کاهش شدید جریان آب در پاییندست و خشکی بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم در عراق شده است. از این رو از دستگاه دیپلماسی کشور خواستهایم ارتباط و هماهنگی مؤثری میان مقامات عراق و ترکیه برقرار کرده تا برای سالهای آینده سازوکاری پایدار جهت تأمین حقابه زیستمحیطی تالاب فراهم شود.
اشرفی همچنین درباره درخواستها برای استفاده از هواپیمای آبپاش گفت: با پیگیری استاندار خوزستان و هماهنگی وزارت دفاع در مقاطعی از این ظرفیت نیز استفاده شده است.
وی افزود: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از تالاب در کشور عراق خشک شده و کنترل این آتشسوزیها در حیطه اختیارات ایران نیست. با این حال، در داخل استان اقداماتی همچون توزیع ماسک، کاهش ساعات کاری ادارات در شرایط اضطرار و افزایش تابآوری مردم در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم با همکاریهای دیپلماتیک و توجه جدی مقامات ملی و بینالمللی، شاهد کاهش این معضل و بازگشت حیات به هورالعظیم باشیم.