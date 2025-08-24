سازمان هواشناسی از احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات مازندران خبر داد و برای برخی مناطق جنوب شرقی به علت وزش باد شدید و گردوخاک هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی امروز برای ارتفاعات مازندران بارش پراکنده پیش‌بینی کرده است. همچنین در ساعات بعدازظهر و شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید و گاهی گردوخاک رخ خواهد داد.

این سازمان با صدور هشدار نارنجی برای شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی و نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی، از احتمال وزش باد شدید همراه با گردوخاک در این مناطق خبر داد.

بر اساس این پیش بینی طی پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در استان‌های خراسان‌ رضوی و خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.