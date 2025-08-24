خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) بامداد یکشنبه گزارش داد، کره شمالی با نظارت «کیم جونگ اون» رهبر این کشور ۲ موشک ضدهوایی «جدید» آزمایش کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گزارش افزود که آزمایش موشکی کره شمالی روز شنبه انجام شد.

خبرگزاری مرکزی کره اعلام کرد که این آزمایش «قابلیت رزمی بالاتری» را نشان داد.

این آزمایش موشکی پس از آن انجام شد که رهبر کره شمالی دوشنبه به رزمایش مشترک سالانه بین کره جنوبی و آمریکا واکنش نشان داد و اقدام این دو کشور را «برافروختن آتش جنگ» در شبه جزیره کره توصیف کرد.

کیم این اظهارات را در جریان بازدید از آزمایش سیستم تسلیحاتی یک ناوشکن چندمنظوره پنج هزار تنی که در ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت) در شهر بندری «نامفو» در غرب کره شمالی به آب انداخته شد، بیان کرد.

وی همچنین با اشاره به آنچه که او فضای امنیتی شدید نامید، «گسترش سریع» زرادخانه هسته‌ای این کشور را خواستار شد.