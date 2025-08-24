پخش زنده
امروز: -
استاندار چهارمحال و بختیاری، در پیامی درگذشت پدر شهیدان حجازی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در پیام جعفر مردانی آمده است:
و بشّر الصّابرین الّذین اِذا اَصابَتهُم مُصیبَه قالوا اِنّا لِلّه و اِنّا اِلَیهِ راجِعون
خانواده محترم شهیدان حجازی
خبر درگذشت مرحوم «حاج سید حجت الله حجازی» پدر ارجمند شهیدان والا مقام سید محمود و سید حشمت الله حجازی موجب اندوه و تأثر فراوان شد.
بی تردید پدران و مادران شهدا سرمایههای عظیمی هستند که با ایثار و خلوص خود فرزندان عزیزتر از جان خویش را فدای آرمانهای متعالی اسلام و انقلاب کردند.
بی شک همت آن پدر والامقام در تربیت انقلابی و ایمانی فرزندانی مجاهد و مؤمن، براساس آموزههای قرآنی و تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، برای همیشه ماندگار بوده و در پرورش نسلهای آینده میهن اسلامی، موثر است.
بنده مصیبت وارده را به خانواده محترم شهیدان حجازی، تسلیت عرض میکنم، از خداوند رحمن و رحیم، علو درجات برای آن فقید سعید وصبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت دارم.
انشاءالله روح مطهر این پدر بزرگوار در کنار ارواح طیبهی فرزندان شهیدش مشمول مغفرت و رضوان الهی باشد.