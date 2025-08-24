به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در دومین روز از شهریور ۱۴۰۴ در ایستگاه‌های رودکی با ۱۵۳ و کردآباد با ۱۵۷ AQI در وضعیت قرمز آلودگی و ناسالم برای همه درحالیکه این شاخص در ایستگاه‌های دانشگاه صنعتی با ۱۰۶، خرازی ۱۱۸، پارک زمزم با ۱۱۰، کاوه با ۱۲۲، فیض ۱۰۴، ولدان با ۱۳۷، فرشادی ۱۲۷ و ۲۵ آبان با ۱۲۸ همچنین شهر‌های شاهین شهر با ۱۰۷ وخمینی شهر با ۱۰۹ AQI در وضعیت نارنجی آلودگی هوا و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۴، رهنان ۹۲، سپاهان شهر ۸۱، میرزاطاهر ۷۵ همچنین شهر‌های کاشان با ۹۷ و مبارکه ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

میانگین هوای شهر اصفهان هم صبح امروز با ۱۱۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.