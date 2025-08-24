رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز بهره برداری ۸۵ طرح کشاورزی وکلنگ زنی یک طرح کشاورزی همزمان با هفته دولت، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی، گفت: ۸۵ طرح کشاورزی در استان با ۵۰۰ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت بهره برداری می‌شود.

بهرامی افزود: ۴۹ طرح در بخش آب وخاک وامور فنی مهندسی،۱۶ طرح در بخش بهبود تولیدات گیاهی،۱۵ طرح در بخش بهبود تولیدات دامی،۳ طرح شیلاتی و ۲ طرح صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی، طرح‌ها بخش کشاورزی است که به مناسبت هفته دولت بهره برداری وکلنگ زنی می‌شوند.

وی، با بیان اینکه، از مزایای این طرح‌ها ۲۵۰۰ خانوار و تعداد ۱۳۳روستا بهرمند می‌شوند افزود: با بهره برداری از این طرح‌ها برای ۲ هزار و ۳۷۳ نفر بصورت مستقیم وغیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد شد.

وی افزود: از مجموع این طرح ها، ۴۹ طرح با ۱۲۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و عمرانی در حوزه آب و خاک اجرا شده‌اند که شامل بهسازی و ساخت کانال‌های آبیاری، مرمت و بازسازی جاده بین مزارع، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار و بازسازی و نوسازی قنات‌ها است.