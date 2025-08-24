به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۹ و ۳۵ دقیقه دیشب (اول شهریور) رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد.

محمد علیشاهی افزود: هشت مصدوم حادثه به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد منتقل شدند.

وی گفت:کارشناسان پلیس در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.