فرماندار تهران گفت: در هفته دولت امسال ۱۳۷ طرح شاخص عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین خوش‌اقبال، هفته دولت را یادآور اخلاص و روحیه جهادی شهیدان رجایی و باهنر دانست و گفت: امروز نیز وظیفه همه ماست با الگوگیری از این شهیدان بزرگوار در مسیر توسعه و آبادانی کشور و شهرستان تهران گام برداریم.

وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تاکنون و با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های اعتباری، طرحهای متعددی در حوزه‌های مختلف در شهرستان تهران اجرا و امروز به ثمر رسیده که نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

فرماندار تهران تاکید کرد: در هفته دولت امسال، ۹۳ طرح شهری با اعتباری بیش از پنج هزار و ۲۸۷ میلیارد تومان و ۴۴ طرح روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۲۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که در مجموع زمینه‌ساز ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی مستقیم خواهد بود.

خوش‌اقبال گفت: ۲۴ طرح در حوزه آب و فاضلاب با هدف تأمین پایدار آب شرب، افزایش ظرفیت انتقال و کاهش قطعی‌ها به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین ۲۲ طرح مهم در حوزه برق با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان شامل توسعه شبکه، احداث خطوط جدید و افزایش تاب‌آوری شبکه برق شهرستان تهران افتتاح می‌شود.

وی اضافه کرد: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نیز ۱۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۸۱۵ میلیارد تومان شامل تجهیز و ساخت مراکز اقامتی و گردشگری آماده بهره‌برداری است که علاوه بر تقویت ظرفیت گردشگری، موجب رونق اقتصادی در این بخش خواهد شد.

فرماندار تهران با اشاره به افتتاح ۱۲ طرح آموزشی شامل ۱۰۴ کلاس درس جدید گفت: این اقدام در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع کمبود فضای تحصیلی در مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.

خوش‌اقبال ادامه داد: در حوزه سلامت و خدمات درمانی، پروژه‌های متعددی افتتاح شده که دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی را تسهیل می‌کند و فشار بر مراکز درمانی بزرگ را کاهش می‌دهد.

وی افزود: توجه به مناطق محروم و روستا‌ها از اولویت‌های دولت وفاق ملی است و بر همین اساس ۴۴ طرح در زمینه بهسازی معابر، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد فضای سبز و خدمات عمومی در مناطق روستایی شهرستان تهران اجرا شده است.

فرماندار تهران همچنین از افتتاح چندین طرح مهم در بخش حمل ونقل، ارتباطات، فرهنگ و هویت اجتماعی خبر داد و گفت: توسعه خطوط ریلی، پروژه‌های مخابراتی، مراکز فرهنگی و موزه‌گالری از جمله طرح‌هایی است که به بهره‌برداری رسیده است.