به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیداصغر ذوقی‌احسن گفت: مسابقات دو و میدانی نونهالان منطقه ۳ کشور گرامیداشت شهدای اقتدار استان با رقابت ۶۰ دو و میدانی کار مستعد در بخش پسران و با حضور ۶ تیم از استان‌های همدان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و سنندج در پیست دو و میدانی ورزشگاه شهید مفتح همدان برگزار شد.

او تأکید کرد: ورزشکاران این رده سنی در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک، ۱۰۰ متر بامانع، رله امدادی (سوئدی)، پرتاب چکش با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان افزود: در این رقابت‌ها تیم‌های کرمانشاه با ۶۳ امتیاز، همدان الف ۵۶ امتیاز و لرستان با ۴۰ امتیاز به ترتیب در سکوی اول تا سوم تیمی قرار گرفتند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تصریح کرد: در بخش انفرادی در دوی ۱۰۰ متر "لانو سلاحیان" از سنندج، ۱۱۰ متر با مانع "محمد شریفی" کرمانشاه، ۴۰۰ متر "آرمین نجفی نژاد" کرمانشاه، ۸۰۰ متر "محمدعلی اسکندرزاده" همدان الف، ۱۵۰۰ متر"علیرضا سورنی" کرمانشاه، پرش طول "آرثین زمانی" همدان الف، پرش ارتفاع "محمد فرزین" حاصلی همدان الف، پرتاب وزنه "آبتین ماسوری" لرستان، پرتاب دیسک "علی نجفی" کرمانشاه، پرتاب نیزه "ابوالفضل یاوری" کرمانشاه در جایگاه اول قرار گرفتند و در رله امدادی (سوئدی) کرمانشاه در سکوی نخست قرار گرفت.

ذوقی گفت: مسابقات دو و میدانی در رده سنی نونهالان از طرح‌های جامع فدراسیون به منظور شناسایی و ارزیابی سطح کمی و کیفی مستعدین دو و میدانی، حفظ و رشد آنها، با هدف حضور پر قدرت تیم ملی دو و میدانی ایران در مسابقات نوجوانان آسیا (۲۰۲۷) برگزار می‌شود.