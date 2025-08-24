پخش زنده
رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتهای ترافیکی در محورهای پرتردد کشور بهمنظور مدیریت جریان عبور و مرور، افزایش ایمنی سفرها و تسهیل در تردد زائران در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس امروز یکشنبه دوم شهریورماه از ساعت ۱۱:۰۰ برای خودروهایی که مقصد آنها چالوس است، مسدود خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر نیز در مسیر ابتدای پل زنگوله تا تونل البرز به سمت چالوس، محدودیت ترافیکی اعمال میشود، از ساعت ۱۴:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد شد، این محدودیتها تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: فردا دوشنبه سوم شهریورماه از ساعت ۱۴:۰۰، آزادراه تهران - شمال در مسیر جنوب به شمال (به مقصد چالوس) مسدود میشود، از ساعت ۱۵:۰۰، محور از پل زنگوله به سمت چالوس بسته خواهد شد، از ساعت ۱۷:۰۰، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه در خواهد آمد، این محدودیت نیز تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت.
کرمی اسد افزود: در محور هراز، تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه ممنوع خواهد بود، همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس، در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲ و ۳ شهریورماه) اجرا خواهد شد.
به گفته وی، در محور قشم نیز امروز یکشنبه دوم شهریورماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در محور خروجی قشم از محدوده پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان بهصورت یکطرفه انجام میشود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور قدیم رشت - قزوین، تردد انواع تریلرها و کامیونها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه دوم شهریورماه ممنوع است.
کرمی اسد افزود: در محور آستارا - اردبیل تردد انواع تریلرها و کامیونها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز یکشنبه دوم شهریورماه ممنوع خواهد بود.
وی ادامه داد: در محورهای استان خراسان رضوی، تردد تمام وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه در محورهای اصلی استان خراسان رضوی ممنوع است، همچنین از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، مسیر مشهد - ملکآباد به سمت جنوب بهصورت یکطرفه در خواهد آمد.
کرمی اسد از رانندگان و زائران خواست پیش از آغاز سفر، از وضعیت راهها مطلع شوند و با رعایت قوانین، توجه به تابلوهای هشداردهنده و استفاده از مسیرهای جایگزین در مواقع اضطراری، در کاهش سوانح ترافیکی مشارکت داشته باشند.