همزمان با هفته دولت ۵۰ طرح عمرانی، بهداشتی و درمانی و خدماتی در شهرستان فسا به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جهانخواه فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت: هفته دولت فرصتی است تا مردم با اقدامات دولت بیشتر آشنا شوند و زمینه خدمت رسانی به مردم هم افزایش پیدا کند.

وی افزود: در این هفته برنامه‌های زیادی در بخش‌های عمرانی، بهداشتی و درمانی و خدماتی برنامه ریزی شده است و ۵۰ طرح نیز در در نقاط مختلف شهرستان فسا به بهره برداری می‌رسد.

جهانخواه ادامه داد: اجرای طرح‌های زیربنایی روستایی شامل زیرسازی و آسفالت، آب رسانی به روستا‌های امیرحاجیلو، فدشکویه و شهر فسا، روکش آسفالت محور فسا داراب و معابر روستایی و ۱۰ طرح بهداشتی و درمانی از طرح‌هایی است که در شهرستان فسا به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار ویژه شهرستان فسا گفت: برای ساخت و تجهیز این طرح‌ها افزون بر ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.