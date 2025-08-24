به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت: روزانه هزار و ۸۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری به مشهد وارد می‌شود و در ترمینال امام رضا (ع) ، حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در حال آماده‌باش بودند و بقیه نیز به‌تدریج به تعداد ناوگان جاده‌ای برای بازگشت زائران افزوده می‌شوند.

عبدالله ارجایی افزود: بیش از ۷۰ درصد ظرفیت ریلی کشور به مسیر مشهد اختصاص یافته است و در دهه پایانی صفر، ۱۲ رام قطار بین‌استانی و ۲۲ رام قطار حومه‌ای نیز به ناوگان برنامه‌ای اضافه شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی گفت: قطار‌های حومه‌ای برای انتقال زائران پیاده از مشهد به شهر‌های اطراف و داخل استان طراحی شده‌اند، در حالی‌که قطار‌های بین‌استانی به مقاصدی، چون تهران، تبریز، اصفهان، اهواز و دیگر شهر‌ها اعزام خواهند شد.

ارجایی در ادامه با اشاره به افزایش چشمگیر ظرفیت حمل‌ونقل هوایی در این ایام گفت: فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد که پیش از کرونا روزانه رکورد ۲۵۰ تا ۲۶۰ پرواز را ثبت کرده بود، با برنامه‌ریزی انجام‌شده در آستانه شکستن این رکورد است و ممکن است در روز‌های آینده از این رقم عبور کند.