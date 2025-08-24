«آمبولانس»، «در مسیر باران»، «روز هشتم»، «پزشکان»، «آسمان هشتم» و «در اعماق دریا ۱»، از جمله فیلم های است که از شبکه های سه، تهران، نمایش، کودک، امید و فراتر پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «آمبولانس» به کارگردانی «مایکل بای»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ایزا گونزالس، جیک جیلنهال و دیون چندلر لانگ خواهید دید: ویل شارپ مرد سیاه پوستی که در ارتش کار می‌کرده، حالا همسرش بیمار است و بیمه عمل جراحی او را پوشش نمی‌دهد. ویل برای جراحی همسرش به پول زیادی نیاز دارد و او که فعلا بیکار است توان پرداخت این هزینه را ندارد. او به سراغ برادر خوانده اش دنی می‌رود. ویل به عنوان فرزند خوانده در یک خانواده سفید پوست و خلافکار بزرگ شده و برادر خوانده اش دنی نیز در کار‌های خلاف است. دنی به ویل پیشنهاد می‌دهد در یک کاری به عنوان راننده برای او کار کند. ویل متوجه می‌شود دنی و دوستانش قرار است چند میلیون دلار از یک بانک سرقت کنند و او باید به آنها کمک کند. نقشه آن طور که دنی پیش بینی کرده پیش نمی‌رود و همه اعضای باند کشته شده یا دستگیر می‌شوند غیر از دنی و ویل. دنی و ویل سوار یک آمبولانس می‌شوند که در آن یک پلیس زخمی و یک امدادگر زن حضور دارند. آنها با پوشش آمبولانس از منطقه خطر فرار می‌کنند، اما ...

پویانمایی سینمایی «در مسیر باران» به کارگردانی «حامد کاتبی»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این پویانمایی داستان فردی به نام ریان است که یکی از اصحاب امام رضا (ع) است که در خشکسالی و شرایط بدی زندگی می‌کند. او تصمیم می‌گیرد تا پولی را به هُرمُز، یکی دوستان تاجر و شیعه اش بدهد تا با آن برای تجارت به مرو برود. مأمون عمدا راه‌های مرو را نا امن نموده بود تا مردم را نسبت به امام رضا (ع) بدبین کند و در همین ناامنی، هرمز به دست دزدان راه می‌افتد ولی، چون در بین راه زنان فردی به نام طاهر وجود دارد که در باطن میل به شیعیان دارد. هرمز به کمک او فرار کرده و اسب و پول ریان را به او می‌سپارد. پس از چندی که ریان از آمدن هرمز ناامید می‌شود به سمت مرو حرکت می‌کند و در بین راه با طاهر رو به رو شده و اسب هرمز را در دست او می‌بیند و ...

فیلم تلویزیونی «روز هشتم» به کارگردانی «مهدی کرم پور»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره آقای رستمی مرد خیری است که همیشه در زندگی راه راست و درست را رفته است. او از زنی به نام زینت که سال‌ها است همسرش فوت کرده حمایت می‌کند و زینت در خانه ان‌ها کار می‌کند. رستمی خانه‌ای را در اختیار زینت و دخترش گذاشته و از ان‌ها پولی دریافت نمی‌کند. شرفی شریک رستمی همه پول‌های شرکت را برداشته و فرار می‌کند و رستمی مبلغ بالایی به آقای شکوهی بدهکار می‌شود و قصد می‌کند که مبلغ رهن خانه اش را از زینت بگیرد و زینت هم می‌خواهد مبلغ درخواستی رستمی را از دکتر امینی که مبلغی پول نزد او دارد بگیرد. زینت و آقای رستمی و همسرش و دکتر امینی از روی استیصال برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد می‌روند. دکتر امینی پول ندارد که به زینت بدهد و زینت هم از او شکایت می‌کند و او را به زندان می‌اندازد. شکوهی و پسرش هم برای زیارت به مشهد رفته‌اند. شکوهی برای طلبش رستمی را به زندان می‌اندازد و رستمی در زندان دکتر امینی را می‌بیند و ...

فرزاد حسنی، امیرحسین مدرس، زنده یاد عسل بدیعی و علیرضا خمسه در فیلم تلویزیونی «روز هشتم» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «پزشکان» به کارگردانی «اندرو لائو»، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی یوآن کوان، چن لی، جکسون یی، هائو او و لی جنج؛ داستان گروهی از پزشکان در بیمارستانی در ووهان چین است که اولین پزشکان در جهان هستند که با بیماری جدید کووید نوزده سر و کار دارند و ...

فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، دیگر فیلمی است که ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خالده زنی باکویی است که همراه با پسرش قربان و دختر کر و لالش زلفیه به مشهد سفر می‌کنند تا ناراحتی قلبی قربان مداوا شود. سکته شدید قلبی قربان، باعث بستری شدنش در بیمارستان می‌شود. رحمت که دانشجوی پزشکی است به آنها در ترجمه زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می‌کند. رحمت که به مهاجران و پناهندگان فقیر و بیمار افغانی نزدیک مرز نیز کمک می‌کند، در مسیر سفر به مرز، مورد حمله قاچاقچیان قرار می‌گیرد و از شدت جراحت به کما می‌رود و در همان بیمارستانی که قربان به سر می‌برد، بستری می‌شود. پدر رحمت، رحمان که خادم حرم امام رضا (ع) است، در حین حضور در بیمارستان، با خالده و خانواده اش آشنا می‌شود و به تدریج متوجه کمک‌های رحمت به آنها می‌شود. آنها همگی به حرم می‌روند و درخواست شفا برای پسران‌شان می‌کنند. تیم پزشکان به رحمان اطلاع می‌دهد که ... محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «در اعماق دریا ۱» به کارگردانی «سیمون دونالد»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیمز نسبیت، اورلا بردی و گوران ویسینیچ خواهیم دید: گروهی از اقیانوس شناسان به دنبال منبع جدیدی از سوخت زیستی در عمیق‌ترین دره‌های پشته لومونوسوف هستند. پس از یک اتفاق زیردریایی آنها هزاران فوت در زیر آب اسیر می‌شود. اکنون این گروه بایدراهی بیابد تا از این وضعیت خارج شود که ...

فیلم سینمایی «تیر باران» به کارگردانی «علی اصغر شادروان»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: بهمن ماه سال ۱۳۴۳ محمد اندرزگو به همراه چند تن دیگر روبروی ساختمان مجلس منتظر می‌شوند تا حسنعلی منصور را ترور کنند. ترور با موفقیت انجام می‌شود، اما مأموران با تجسس بسیار همه عاملین ترور بجز سیدعلی اندرزگو را دستگیر و اعدام می‌کنند. مأمورین ساواک به دنبال اندرزگو هستند چرا که او را از طراحان اصلی ترور می‌دانند، اما سیدعلی اندرزگو در لباس مبدل به مبارزه ادامه می‌دهد و چند بار تا مرز دستگیری می‌رسد، ولیکن باز نجات می‌یابد و هر بار مجبور می‌شود به همراه خانواده به شهری یا روستایی دیگر برود. آخرین بار ...

مجید مجیدی، جعفر دهقان، رضا چراغی، عطاءالله سلمانیان و حبیب اله رجبعلی در فیلم سینمایی «تیر باران» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شبکه نمایش همچنین فیلم سینمایی «عملیات ناممکن» به کارگردانی «ویلیام فیلیپس»، را ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌کند.

در این فیلم با بازی جوریس جارسکی، کریستین بوث و رایان رینولدز خواهیم دید: یک گانگستر، اعضای یک گروه سارق را وادار می‌کند وارد یک سرقت چند میلیون دلاری شوند. اما زنده ماندن از این سرقت کار راحتی نیست و ...

فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفته‌ای یک بار به بنیاد شهید مراجعه می‌کند و می‌خواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد، اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمی‌دهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او می‌خواهند که دست از این کار بردارد، زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر می‌کند، اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شده‌اند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه می‌فرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس می‌گیرند و ...

شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «لبه تیغ» به کارگردانی «ادوارد بردوکوف»، هم ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سوتلانا خودچنکووا، استازیا میلوسولسکایا، سرگئی پوشکپالیس و الکسی باراباش خواهید دید: کایرا یگوارا دختر ۱۹ سالۀ گمنامی است که از ردة نوجوانان به ردة بزرگسالان اسلحۀ سابر در رشتۀ شمشیربازی آمده است. او بسیار سریع و جنگنده است و در مدت کوتاهی به اردوی تیم ملی زنان روسیه دعوت می‌شود. از سوی دیگر، کاپیتان تیم ملی، دختری به نام الکساندرا پارکفسکای است که سوابق قهرمانی متعدد داشته و غیر از مدال طلای المپیک، همه نوع جام و مدال کسب کرده است. تندخویی کایرا و آرزوی به دست آوردن مدال طلای المپیک توسط الکساندرا، این دو را مقابل هم قرار داده و موجب نزاع این دو و به هم ریختن آرامش تیم می‌شود. در بازی نهاییِ انتخابی برای المپیک، کایرا از الکساندرا شکست خورده و زانویش نیز صدمه می‌بیند. سرمربی سرگئی، کایرا را از تیم خط می‌زند. الکساندرا که خود را در آسیبدیدگی کایرای جوان مقصر می‌داند، سعی می‌کند به او کمک کند؛ اما ...

پویانمایی سینمایی «در مسیر باران» به کارگردانی «حامد کاتبی»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

این پویانمایی داستان فردی به نام ریان است که یکی از اصحاب امام رضا (ع) است که در خشکسالی و شرایط بدی زندگی می‌کند. او تصمیم می‌گیرد تا پولی را به هُرمُز، یکی دوستان تاجر و شیعه اش بدهد تا با آن برای تجارت به مرو برود. مأمون عمدا راه‌های مرو را نا امن نموده بود تا مردم را نسبت به امام رضا (ع) بدبین کند و در همین ناامنی، هرمز به دست دزدان راه می‌افتد ولی، چون در بین راه زنان فردی به نام طاهر وجود دارد که در باطن میل به شیعیان دارد. هرمز به کمک او فرار کرده و اسب و پول ریان را به او می‌سپارد. پس از چندی که ریان از آمدن هرمز ناامید می‌شود به سمت مرو حرکت می‌کند و در بین راه با طاهر رو به رو شده و اسب هرمز را در دست او می‌بیند و ...

فیلم تلویزیونی «تابستان عزیز» به کارگردانی «امیر شهاب رضویان»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

داستان این فیلم در مورد سفر یک نوجوان است که به همراه مادر بزرگش به مشهد سفرکرده است. در روزی که یک مسابقه فوتبال برگزارمی شود و پسر در حرم گم می‌شود و ...

سروش صحت، رابعه مدنی، مهران رجبی، هومن ذبیحی و سعید رضویان در فیلم تلویزیونی «تابستان عزیز» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.