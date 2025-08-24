کارگران نیروگاه‌های کشور در گرمای تابستان بی‌وقفه مشغول تعمیرات و نگه‌داری هستند تا برق پایدار به خانه‌ها و صنایع برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در حالی که دمای برخی از نقاط کشور به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد می‌رسد، بخش مهمی از امنیت و آسایش زندگی شهروندان به برق وابسته است؛ برقی که در هر لحظه نبودش، زندگی روزمره را مختل می‌کند، اما پشت صحنه این پایداری، مردانی ایستاده‌اند که شاید هرگز در قاب اخبار دیده نشوند.

ایران امروز با بیش از ۹۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده، رکورد تازه‌ای در توسعه نیروگاه‌ها ثبت کرده است. با این حال، صرفه‌جویی در مصرف همچنان کلید پایداری شبکه برق به‌شمار می‌رود.

گزارش از رضا زارع خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما