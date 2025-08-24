به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد ؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر با گرامیداشت هفته دولت گفت: ۷۹ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در شهرستان پیرانشهر افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

لقمان خسروپور افزود: این طرحها شامل طرحهای عمرانی و خدماتی روستایی، جهاد کشاورزی، آبیاری بارانی، اشتغال و عمران شهری، راهداری، گازرسانی، بهداشت و درمان، بهره برداری از هفت کیلومتر از بزرگراه پیرانشهر – نقده و توسعه شبکه برق رسانی است که در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

خسروپور اظهارکرد: برای حمایت از تولید و توسعه خدمات در مناطق مرزی، کلنگ احداث یک واحد تولید کنسانتره آبمیوه و برق‌رسانی به روستای تمرچین هم به زمین زده می‌شود.

فرماندار شهرستان پیرانشهر، با اشاره به هدف گذاری برای عمران و آبادانی شهرستان گفت: با تلاشهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و افزایش تخصیص منابع، اعتبارات عمرانی در هفته دولت امسال با رشد ۷۵ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.