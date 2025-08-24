تیم داوری دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد مشخص شد.

اعلام تیم داوری دیدار آلومینیوم و خیبر

اعلام تیم داوری دیدار آلومینیوم و خیبر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سعاد وفاپیشه قضاوت مسابقه تیم‌های آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد را برعهده دارد.

همچنین محمد عطایی و صادق رستمی به عنوان کمک داور او را در امر قضاوت یاری می‌کنند.

سیدرضا مهدوی و امیرمحمد داودزاده نیز کمک داوران ویدئویی این دیدار هستند.

حسین نجاتی نیز ناظر داوری خواهد بود.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرم‌آباد از ساعت۱۹:۱۵ روز دوشنبه، سوم شهریورماه در هفته دوم لیگ‌برتر در ورزشگاه امام‌خمینی (ره) اراک مقابل هم قرار می‌گیرند.