تیم داوری دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و خیبر خرمآباد مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سعاد وفاپیشه قضاوت مسابقه تیمهای آلومینیوم اراک و خیبر خرمآباد را برعهده دارد.
همچنین محمد عطایی و صادق رستمی به عنوان کمک داور او را در امر قضاوت یاری میکنند.
سیدرضا مهدوی و امیرمحمد داودزاده نیز کمک داوران ویدئویی این دیدار هستند.
حسین نجاتی نیز ناظر داوری خواهد بود.
تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و خیبر خرمآباد از ساعت۱۹:۱۵ روز دوشنبه، سوم شهریورماه در هفته دوم لیگبرتر در ورزشگاه امامخمینی (ره) اراک مقابل هم قرار میگیرند.