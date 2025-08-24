به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: این میزان آب توسط۶۷ تانکر آبرسانی از هفت ایستگاه برداشت و در نقاط مختلف شهر توزیع شد.

حسین اسماعیلیان افزود: در این ایام در زمان اوج مصرف میزان ۱۱ هزار لیتر در ثانیه طی شبانه روز، آب مصرف شد و این درحالی است که میزان مصرف در شرایط عادی حدود هشت هزار لیتر در ثانیه است.

وی گفت: همچنین امسال با همراهی شهروندان و زائران در زمان اوج، میزان مصرف ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

اسماعیلیان ادامه داد: در این ایام سد‌های تامین کننده آب مشهد شامل دوستی، کارده، ارداک و طرق در مدار است و با اقدامات صورت گرفته و تعدیل فشار، مشکلی در تامین آب این کلانشهر وجود ندارد.