پخش زنده
امروز: -
هم اکنون کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس در وضعیت ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس اطلاعات شرکت کننترل کیفیت هوای تهران هماکنون شاخص کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۱۰، در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. این وضعیت نشاندهنده افزایش آلایندهها در هوا است که میتواند تأثیر منفی بر سلامت افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی، کودکان و سالمندان داشته باشد.
از ابتدای سال تا کنون تهران ۶ روز هوای پاک، ۹۰ روز هوای قابل قبول و ۵۰ روز هوای ناسالم داشته است.