یک هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای توسعه همهجانبه شهرستان بابل اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی گفت: یک هزار میلیارد تومان اعتبار ملی برای توسعه همهجانبه شهرستان بابل تصویب و به حساب ادارات، نهادها و سازمانهای این شهرستان واریز شد.
وی افزود: این اعتبار کمسابقه با هدف شتاببخشی به پروژههای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و رفاهی اختصاص یافته و قرار است بر اساس نیازهای واقعی هر بخش توزیع شود.
فاطمی گفت: این اعتبار یک فرصت طلایی برای جهش در پروژههای ناتمام و کلیدی شهرستان است و هیچ بخشی از بابل از این تحول بزرگ جا نخواهد ماند.
به گفته وی، این منابع به ادارات و نهادهای مختلف از جمله راهداری و بنیاد مسکن (برای آسفالت راههای روستایی)، آب و فاضلاب، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، اداره ورزش و جوانان، شهرداریها و دهیاریها تزریق خواهد شد.
نماینده بابل تأکید کرد: انتظار میرود مدیران دستگاهها با دقت و مسئولیتپذیری، این منابع ملی را در کوتاهترین زمان و با بیشترین کارایی به اجرای پروژهها اختصاص دهند تا مردم نتیجه ملموس آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.