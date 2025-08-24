رئیس سازمان بسیج ادارات کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان با اجرای ۱۰۰ ویژه‌برنامه به منظور تقویت پیوند میان مردم و مسئولان به استقبال هفته کارمند می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سرهنگ ارژنگ تندپور، با اشاره به ویژه‌برنامه‌های هفته کارمند و تقارن آن با هفته دولت و هفته بسیج ادارات، «خدمت صادقانه به مردم» را مهم‌ترین راه مبارزه با دشمن دانست.

وی افزود: مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، جهادی و اجتماعی در سطح استان و شهرستان‌ها با هدف تقویت روحیه خدمت‌رسانی و نقش‌آفرینی کارکنان در پیشبرد امور مردم برگزار می‌شود.

وی ، هفته کارمند را فرصتی برای تجلیل از شهدا و خانواده‌های آنان، پشتیبانی از مناطق کم‌برخوردار و ارتقای سواد رسانه‌ای کارکنان دانست و ادامه داد: عطرافشانی گلزار شهدای استان با حضور مسئولان و کارکنان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و بررسی مسائل و مشکلات آنان، رزمایش گروه‌های جهادی برای خدمات‌رسانی به مناطق نیازمند، برگزاری نشست‌های «جهاد تبیین» با هدف تبیین خدمات دولت و نقش کارکنان در حل مشکلات مردم و اهدای نذر خون به یاد شهدای کارمند از مهمتربن برنامه های این هفته است.

رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان افزود: در این هفته، میزهای خدمت جهادی در مصلی‌های نماز جمعه مرکز استان و شهرستان‌ها برپا می‌شود تا مردم بتوانند مطالبات خود را به‌طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. همچنین نشست‌های آموزش سواد رسانه‌ای برای مدیران و کارکنان به‌منظور مقابله با جنگ شناختی دشمن برگزار خواهد شد.

به گفته تندپور، اعزام مدیران و گروه‌های خدماتی به مناطق کم‌توسعه در قالب اردوهای یک‌روزه و «اردوهای پیشرفت و آبادانی» از برنامه‌های شاخص این هفته است. وی تأکید کرد که این حضورها نباید صرفاً نمادین باشد، بلکه باید به نتایج ملموس و پیگیری مستمر منجر شود.

وی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای کارمند و شهدای اقتدار، دیدار رسمی با نماینده ولی فقیه در استان، معاون سیاسی استاندار، فرمانده سپاه فتح و اصحاب رسانه، و همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه‌هاست؛ در این راستا از بانوان محجبه، مدیران و بسیجیان فعال نیز تقدیر خواهد شد.

تندپور با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها و رسانه‌ها تصریح کرد: در پایان هفته از مدیران و مسئولان برگزیده بسیج که بیشترین نقش را در اجرای برنامه‌ها داشتند تجلیل می‌شود.