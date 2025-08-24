به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سیدکریم معصومی در آیین افتتاح مجتمع گردشگری شالیزه شفت، با تأکید بر اینکه گیلان از دو ظرفیت بنیادین کشاورزی و گردشگری برخوردار است، گفت : با تغییر شرایط بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی، امروز گردشگری می‌تواند به‌عنوان راهبردی پایدار، بعنوان محرک توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه ملی این استان عمل کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی افزود : گیلان از دو قطب مهم کشاورزی و گردشگری بهره‌مند است؛ اما در سال‌های اخیر، تغییرات مالکیتی و افزایش وراث موجب شده است بهره‌برداری اقتصادی از اراضی شالیزاری برای بسیاری از مالکان توجیه‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی، صنعت گردشگری می‌تواند به‌عنوان جایگزینی پایدار و سودآور، مسیر توسعه و اشتغال پایدار را در این استان رقم بزند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول شهرستان شفت گفت : شفت امروز در زمره ۳۱ شهرستان محروم کشور طبقه‌بندی شده است؛ اما از نظر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی بکر و ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد گردشگری، می‌تواند به یکی از مقاصد راهبردی و ملی در صنعت گردشگری ایران بدل شود.

معصومی با تأکید بر لزوم همگرایی نهاد‌های ملی و استانی افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شفت تنها با حمایت جدی وزارت میراث‌فرهنگی و همراهی استانداری گیلان و مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ممکن است. چنین حمایتی می‌تواند شهرستان‌های فومن و شفت را از دایره محرومیت خارج کرده و به کانون‌های اقتصادی نوین در شمال کشور تبدیل کند.

نماینده فومن و شفت ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایت‌های دولت و اجرای طرح های زیرساختی، شاهد ارتقای جایگاه شهرستان‌های فومن و شفت در صنعت گردشگری ملی خواهیم بود و این مناطق به الگویی موفق از توسعه پایدار، هم‌افزایی اقتصادی و صیانت از محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی کشور بدل خواهند شد.