هفته نخست فوتبال بوندسلیگای آلمان با توقف دورتموند و شکست لورکوزن ادامه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار‌های مهم تیم بایرلوزکوزن در خانه برابر تیم هوفنهایم ۱ – ۲ شکست خورد. جرل کوانساه در دقیقه ۶ لورکوزن را پیش انداخت، اما هوفنهایم با گل‌های اصلانی و لمپرل در دقایق ۲۵ و ۵۲ برنده شد.

همچنین تیم بوروسیا دورتموند در خانه سن پائولی نتیجه‌ای بهتر از تساوی ۳ – ۳ کسب نکرد. برای دورتموند سرهو گیراسی در دقیقه ۳۴، والدمار آنتون ۶۷ و یولین براندت ۷۴ گلزنی کردند.

در سایر بازی‌ها آگزبورگ ۳ – ۱ بر فرایبورگ غلبه کرد، وولفسبورگ با همین نتیجه هایدن هایم را شکست داد، آینتراخت فرانکفورت ۴ – ۱ وردربرمن را درهم کوبید و اونیون برلین ۲ – ۱ از سد اشتوتگارت گذشت.

در ادامه دیدار‌ها امشب هامبورگ در بازگشت به دسته اول پس از سال‌ها، مهمان تیم بوروسیا مونشن گلادباخ است.