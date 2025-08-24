پخش زنده
هفته نخست فوتبال بوندسلیگای آلمان با توقف دورتموند و شکست لورکوزن ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدارهای مهم تیم بایرلوزکوزن در خانه برابر تیم هوفنهایم ۱ – ۲ شکست خورد. جرل کوانساه در دقیقه ۶ لورکوزن را پیش انداخت، اما هوفنهایم با گلهای اصلانی و لمپرل در دقایق ۲۵ و ۵۲ برنده شد.
همچنین تیم بوروسیا دورتموند در خانه سن پائولی نتیجهای بهتر از تساوی ۳ – ۳ کسب نکرد. برای دورتموند سرهو گیراسی در دقیقه ۳۴، والدمار آنتون ۶۷ و یولین براندت ۷۴ گلزنی کردند.
در سایر بازیها آگزبورگ ۳ – ۱ بر فرایبورگ غلبه کرد، وولفسبورگ با همین نتیجه هایدن هایم را شکست داد، آینتراخت فرانکفورت ۴ – ۱ وردربرمن را درهم کوبید و اونیون برلین ۲ – ۱ از سد اشتوتگارت گذشت.
در ادامه دیدارها امشب هامبورگ در بازگشت به دسته اول پس از سالها، مهمان تیم بوروسیا مونشن گلادباخ است.