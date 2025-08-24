استاندار اصفهان در بازدید از مسابقات قهرمانی سبک جیت کان دو بانوان کشور، نشان برخی قهرمانان این رقابت‌ها را به آنها اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی‌نژاد به همراه جمعی از مدیران ورزشی استان در جریان بازدید از مسابقات سبک جیت کان دو بانوان کشور به میزبانی اصفهان نشان برخی قهرمانان این مسابقات را بر گردن آنها آویخت و از تلاش آنها و خواهران منصوری قدردانی کرد.

مسابقات قهرمانی سبک جیت کان دو بانوان کشور با حضور ۵۰۰ ورزشکار از ۱۶ استان کشور از ۲۹ مرداد تا اول شهریور در خانه ووشو اصفهان برگزار شد.