گازرسانی به روستای زینالوی شاهین دژ

گازرسانی به روستای زینالوی شاهین دژ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مشعل گاز روستای زینالو از محور کهل طی مراسمی به مناسبت هفته دولت با حضور میرزائی نماینده مردم شهرستان شاهین دژو تکاب در مجلس شورای اسلامی، بابازاده فرماندار، قاسمی رئیس اجرای طرح‌های شرکت گاز استان و صفروند رئیس اداره گاز شاهین دژ، در مسجد روستای زینالو روشن شد.

صفروند رئیس اداره گاز شاهین دژ در این مراسم با بیان اینکه برای این پروژه ۴۰ میلیارد ریال صرف شده است، گفت: با گازدار شدن این روستا، ۵۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

به گفته وی، برای گازرسانی به این روستا ۹ کیلومتر شبکه گذاری شده است.