صادرات محصولات فناورانه و دانشبنیان ایران، به خصوص در حوزه نانو، پس از تجربهی یک دوره کاهش، مجدداً روند رو به رشدی را تجربه میکند.
بررسی آمار صادراتی سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که نهتنها حجم صادرات نانو افزایش یافته، بلکه مقاصد بینالمللی این محصولات نیز متنوعتر شدهاند؛ موضوعی که حکایت از تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دانشبنیان جهانی دارد.
صادرات محصولات فناورانه و دانشبنیان، بهویژه در حوزه نانو، به یکی از شاخصهای مهم سنجش توسعه علمی و اقتصادی کشورها تبدیل شده است.
ایران نیز با تکیه بر ظرفیتهای بومی و توانمندیهای فناورانه، تلاش کرده سهم خود را از بازارهای بینالمللی این حوزه افزایش دهد. مرور روند صادرات محصولات نانو ساخت ایران نشان میدهد که پس از یک دوره افت، مجدداً مسیر رشد در پیش گرفته شده و نهتنها حجم صادرات، بلکه تنوع مقاصد نیز افزایش یافته است.
بررسی آماری این حوزه نشان میدهد که پس از افت سالهای ۱۳۹۸ و ۹۹، مقدار صادرات محصولات نانو در چند سال اخیر صعودی بوده است. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی سال ۱۴۰۲ به دلیل افزوده شدن صادرات دوده صنعتی و محصولات جانبی آن است که روی هم رفته حدود ۵۴ میلیون دلار میشود. صرف نظر از صادرات مربوط به دوده صنعتی، صادرات محصولات نانو در سال گذشته حدود ۳۲ درصد رشد داشته است.
سهم صادرات از کل بازار نانو نیز در سال گذشته پس از چند سال افت، رشد کرده است. حجم و سهم صادرات محصولات فناوری نانو ساخت ایران در سالهای اخیر در نمودار زیر نشان داده شده است:
در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۵ میلیون دلار از محصولات نانو ساخت ایران به ۵۰ کشور دنیا صادر شده است. عمران و ساختمان، نانومواد، الکترونیک و اپتیک و مواد شیمیایی ۴ حوزه صنعتی هستند که بیشترین صادرات محصولات نانوی ساخت ایران را در سال ۱۴۰۲ داشتند.
همچنین ایران در حوزههای عمران، نساجی و تجهیزات به ترتیب با صادرات به ۲۱، ۲۰ و ۱۸ کشور هدف بیشترین تنوع مقاصد صادراتی را داشته است. عراق در تمام حوزههای صنعتی به جز نانومواد، نیرو و کشاورزی مقصد صادراتی ثابت اکثر محصولات نانوی ساخت ایران بوده است.
در صنعت عمران بیشترین صادرات را به عراق، افغانستان و گرجستان داشتیم. در نانومواد، هند، پاکستان و امارات سه کشور اول مقصد صادرات هستند. در مواد شیمیایی، چین و هند نیز به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار دارند و در حوزه نفت اپتوالکترونیک و کشاورزی هم کمترین تنوع مقاصد صادراتی را داشتند و محصولات نانو در این دو حوزه تنها به دو کشور صادر شدهاند.
همچنین ایران در سـال ۱۴۰۲ توانسته بیش از یک میلیون دلار انواع تجهیزات نانو را به کشورهای توسعه یافته همچون روسیه، آمریکا، انگلیس، چین، کره جنوبی و آلمان صادر کند.