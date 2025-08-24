به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبح تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام، اما در ساعات بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناطق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ارتفاعات و مناطق مستعد استان رشد ابر همراه رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در ساعات صبح تا ظهر امروز دریا نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی نسبتا مساعد خواهد بود. در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، وضعیت دریا متلاطم خواهد شد. توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد در ساعات بعدازظهر و اوایل شب خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: پدیده غالب در جزایر و سواحل در ساعت صبح مه رقیق و در طول روز غبارمحلی مورد انتظار است که در برخی مناطق همراه با کاهش دید افقی خواهد بود. در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان و مناطق مستعد رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ پیش بینی می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود، از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

وی گفت: این شرایط دریایی تا فردا دوشنبه تداوم خواهد داشت. از روز سه شنبه ۴ شهریور با تغییر سوی جریان در دریای عمان و تنگه هرمز به جنوب شرقی وضعیت دریا در این مناطق نسبتا مواج خواهد شدد.

حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی، نوسانات دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت.