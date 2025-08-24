کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح تا ظهر امروز دریا نسبتا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی نسبتا مساعد خواهد بود.

دریایی آرام و مناسب برای تردد شناورها، ۲ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز صبح پدیده غالب در سواحل و جزایر استان مه صبحگاهی و در طول روز غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: صبح تا ظهر وضعیت جوی و دریایی آرام و در بعدازظهر با افزایش باد جنوب غربی در مناطق دریایی بویژه تنگه هرمز، دریا کمی مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: در ارتفاعات و مناطق مستعد استان رشد ابر همراه رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در بعدازظهر و اوایل شب پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و اوایل شب با افزایش سرعت باد‌های جنوب غربی بویژه در تنگه هرمز، وضعیت دریا متلاطم خواهد شد.

حمزه نژاد، توصیه کرد: شناور‌های سبک و صیادی از تردد در بعدازظهر و اوایل شب خودداری کنند.

او افزود: پدیده جزایر و سواحل در صبح مه رقیق و در طول روز غبارمحلی مورد انتظار است که در برخی مناطق همراه با کاهش دید افقی خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: در بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان و مناطق مستعد رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ پیش بینی می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود، از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این شرایط دریایی تا فردا دوشنبه تداوم خواهد داشت و سه شنبه با تغییر سوی جریان در دریای عمان و تنگه هرمز به جنوب شرقی وضعیت دریا در این مناطق نسبتا مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی، نوسان دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجه‌ای خواهد داشت.