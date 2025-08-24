

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر و در بخش دقت در خط آتش ایستادند.

در پایان رقابت‌های بخش دقت هانیه رستمیان ۲۸۷ امتیاز، گلنوش سبقت الهی ۲۸۵ امتیاز و سامیه یاسی ۲۷۲ امتیاز را ثبت کردند. نمایندگان کشورمان فردا در بخش سرعت در خط آتش قرار می‌گیرند. مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، فینالیست‌ها را مشخص خواهد کرد.

هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارند.

تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.