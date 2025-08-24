آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع کوه شره شهرستان های کهگیلویه و چرام در حال کنترل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،فرماندار کهگیلویه با اشاره به اینکه شعله‌های آتش از سه روز پیش کوه شره دشمن‌زیاری را در برگرفته است، گفت: در این مدت ۲۴ نیرو به طور شبانه‌روزی برای مهار آتش تلاش کردند.

واظمی جو با بیان اینکه نیروهای منابع طبیعی از همان ابتدای حادثه بلافاصله در محل حضور یافته و برای مهار آتش تلاش کرده‌اند، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد همراهی و همیاری مردم در خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها بودیم، اما متاسفانه در این حادثه، شاهد کمرنگ بودن حضور و کمک مردم در منطقه بودیم که این امر موجب طولانی شدن روند مهار آتش شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه هم گفت: در پی این آتش سوزی ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی کهگیلویه طعمه حریق شد.

کریمی افزود: آتش سوزی در مقطعی روز اول مهار شد اما به علت وزش باد شدید مجدد شعله ور شد و به همین علت مهار کامل آن طول کشید.

وی اضافه کرد: نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چرام هم به همراه همکاران این اداره در کهگیلویه برای پایش و کنترل کامل در منطقه حضور دارند.

.