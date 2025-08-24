پخش زنده
امروز: -
به زودی جداول برنامههای دستگاهها برای تأمین و تخصیص اعتبار روند ساماندهی بودجه قرآنی سال جاری، به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، رحمان دهقانی معاون هماهنگی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: یکی از اولویتهای مهم دبیرخانه در سال جاری، پیگیری تحقق مصوبات مهم و کلیدی حوزه قرآنی از جمله بیانیه تحول و بازسازی ساختار و نظام امور قرآنی کشور و تکالیف قرآنی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.
رحمانی دهقانی افزود: این بیانیه تأکید میکند که ردیفهای بودجهای قرآنی باید یکسانسازی شوند و همه اعتبارات ذیل عنوان اجرای اسناد راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی متمرکز شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه پس از جلسات کارشناسی و مذاکرات متعدد با سازمان برنامه و بودجه، این ردیف مستقل با عنوان اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه فرهنگ قرآنی در بودجه ۱۴۰۴ ایجاد شد و از طرفی برنامهریزی برای تحقق هفت عنوان تکلیف مهم قرآنی برنامه هفتم در جریان است.
دبیر مجمع شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت: از دستگاههای فرهنگی و قرآنی کشور خواسته شد، برنامههای قرآنی خود را با اولویت تکالیف برنامه هفتم در چارچوب اسناد راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه دهند. پیرو این اقدام، دبیرخانه شورا با برگزاری سلسله جلسات مشترک، با حضور نمایندگان کمیسیونهای تخصصی و مدیران تامالاختیار دستگاهها، برنامهها را مورد نقد و بررسی قرار داده است و تا چند روز دیگر جداول برنامههای نهایی دستگاهها برای تأمین و تخصیص اعتبارات به سازمان برنامه و بودجه ارسال میشود.
رحمانی دهقانی تصریج کرد: در هفتههای اخیر، نشستهای کارشناسی با دستگاههای مختلف برگزار شده است. تاکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی حوزههای علمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، جامعه الزهرا (س)، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سازمان بسیج مستضعفین در این نشستها حاضر شدهاند و برنامههای پیشنهادی خود را ارائه دادهاند.
وی گفت: ورود به فرایند برنامهریزی دستگاههای قرآنی و جهتدهی صحیح به آنها متناسب با اسناد راهبردی، گامی راهبردی در جهت شفافسازی، ایجاد همافزایی در اجرای برنامهها و عدالت در تخصیص اعتبارات است.
معاون هماهنگی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه قرآنی افزود: مدیران دستگاهها در این نشستها ضمن اطلاع از برنامهها و ظرفیتهای همدیگر، خلأهای همکاری را کشف میکنند تا در جلسات بینبخشی آنها را بررسی کنند و همافزایی لازم شکل بگیرد.
رحمانی دهقانی گفت: علاوه بر این از موازیکاری در حوزههای مختلف جلوگیری میشود و اثربخشی برنامههای ملی قرآن در سال ۱۴۰۴ ارتقا مییابد.
وی بااشاره به برخی مصادیق این بررسیها، افزود: به عنوان مثال در نشستی که برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد بحث بود، مقرر شد ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، پیشنهاد ایجاد برنامه درسی مشخص برای آشنایی با روشهای حفظ قرآن کریم در دانشگاهها ارائه و در کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآن کریم پیگیری شود.
معاون هماهنگی و نظارت راهبردی دبیرخانه شورای توسعه قرآنی ادامه داد: حمایت از پایاننامههای برتر براساس نیازهای تخصصی کمیسیونهای مختلف و همچنین طراحی و اجرای پژوهشی در ارتباط با کاربست هوش مصنوعی در حوزههای مختلف قرآنی از دیگر مصوبات این نشست بود.
دهقانی در ادامه به برخی از تصمیمات نشست بررسی برنامههای سازمان بسیج مستضعفین اشاره کرد و افزود: اقدامات خوبی در سازمان بسیج در حال پیگیری است از جمله فعالسازی پایگاههای قرآنی مساجد و تمرکز بر روی فعالیتهای آموزشی مساجد کشور، در این نشست مقرر شد برنامههای تدبری در مساجد تقویت شود، در ارتباط با راهاندازی مراکز تخصصی حفظ قرآن کریم که مورد پیشنهادی آن سازمان بود، همافزایی لازم با وزارت آموزش و پرورش انجام و در قالب مدارس تخصصی حفظ که از تکالیف برنامه هفتم توسعه هست، اقدام شود.
وی گفت: در خصوص مسابقه خانوادگی ۱۱۴ از ظرفیتهای اداره کل اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش استفاده شود. علاوه بر این، مقرر شد با توجه به واگذاری مسئولیت قرارگاه مردمی حفظ به بسیج، حمایت از فعالیتهای مردمی حفظ به میزان ۳۰۰ هزار نفرجزء، در برنامههای بسیج لحاظ شود.
معاون راهبردی شورای توسعه فرهنگ قرآنی در پایان اضافه کرد: تصمیمات راهبردی خوبی در ارتباط با برنامههای هر کدام از نهادها و دستگاههای قرآنی گرفته شده است که شرایط را برای مدیریت بهینه برنامهها در سال جاری و همچنین احصای نیازها و برآورد اعتبار و پیگیری پیشبینی منابع برای سال آتی را فراهم میکند.