مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: ۱۲ میلیون لیتر آب برای موکب‌های بین‌راهی در مسیر مشهد در روزهای پایانی دهه آخر صفر تا کنون تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: این میزان آب توسط۶۷ تانکر آبرسانی از هفت ایستگاه برداشت در نقاط مختلف شهر توزیع شد.

او اضافه کرد: در دهه آخر صفر امسال در تامین آب زائران و موکب ها وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم و بدون مشکل آب مورد نیاز تامین شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: در این ایام در زمان اوج مصرف میزان ۱۱ هزار لیتر در ثانیه طی شبانه روز، آب مصرف شد و این در حالی است که میزان مصرف در شرایط عادی حدود ۸۰۰۰ لیتر در ثانیه است.



اسماعیلیان افزود: هم‌چنین امسال با همراهی شهروندان و زائران در زمان اوج، میزان مصرف ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

او ادامه داد: در این ایام سدهای تامین‌کننده آب مشهد شامل دوستی، کارده، ارداک و طرق در مدار است و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و تعدیل فشار، مشکلی در تامین آب این کلان‌شهر وجود ندارد.

گفتنی است چهار میلیون و ۴۷۶ هزار و ۷۰۹ زائر و مسافر از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ریلی و هوایی و خودرو شخصی و یا با پای پیاده هم‌زمان با دهه پایانی صفر (از ۲۳ تا ۳۱ مرداد) وارد مشهد شدند.