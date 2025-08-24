به مناسبت هفته دولت:
۸۳ پروژه عمرانی و خدماتی در میاندوآب آماده افتتاح شد
فرماندار میاندوآب گفت: ۸۳ پروژه عمرانی، خدماتی و آموزشی با یکهزار و ۷۹۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال هزینه به مناسبت هفته دولت در این شهرستان آماده افتتاح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ امیر تیموری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در میاندوآب اظهار کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر ارتقای زیرساختهای شهری و روستایی، موجب ایجاد ۴۷۶ فرصت شغلی مستقیم برای جوانان منطقه خواهد شد که سهم قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری و تقویت تولید بومی ایفا میکند.
وی افزود: پروژههای عمرانی این هفته شامل طرحهای متنوعی همچون توسعه راههای روستایی، بهسازی معابر شهری، احداث و تجهیز مدارس، ارتقای شبکه آب و فاضلاب، بهبود زیرساختهای کشاورزی و تکمیل مراکز خدماتی و ورزشی است که به صورت همزمان در مناطق مختلف شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار میاندوآب گفت: همچنین طی هفته دولت عملیات اجرایی پنج پروژه سرمایهگذاری نیز با اعتباری ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به تدابیر استاندار آذربایجان غربی در برگزاری همایش «اینوا» و دستاوردهای آن در جذب سرمایهگذار گفت: مجموعه فرمانداری نیز در این مدت با تمام توان برای ایجاد فضای مناسب سرمایهگذاری، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، تسهیل موانع تولید و تحقق شعار سال اعلامی از سوی رهبر معظم انقلاب تلاش کرده است تا شهروندان شاهد شکوفایی اقتصادی و رونق فعالیتهای تولیدی باشند.
تیموری با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی فرهنگ خدمت بیمنت و صادقانه به مردم است و امیدواریم در سایه همدلی مسئولان و همراهی مردم، روند توسعه و پیشرفت در میاندوآب بیش از پیش استمرار یابد.