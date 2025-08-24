توزیع پنج هزار پرس غذای متبرک در میاندوآب
مسئول دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی میاندوآب گفت: به مناسبت ایام شهادت امام رضا (ع) پنج هزار پرس غذای متبرک و نذری طبخ و بین مردم این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمد محمودی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در میاندوآب با تسلیت سالروز شهادت ثامنالحجج (ع)، اظهار کرد: در ایام شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع)؛ پنج هزار پرس غذای متبرک نذری توسط خادمیاران آستان قدس رضوی در میاندوآب طبخ و توزیع شد.
مسئول دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی میاندوآب افزود: این غذای نذری به مدت سه شب از ۲۸ تا ۳۰ صفر در مصلای امام خمینی (ه) میاندوآب طبخ و بعد از برگزاری مراسم عزاداری بعد از نماز مغرب و عشا بین مردم توزیع شد.
وی با اشاره اینکه اجرای طرح اطعام رضوی در مناسبتهای ویژه سال در دستور کار ما قرار دارد، گفت: معمولاً در این ایام اطعام رضوی و غذای متبرک با همکاری آستان قدس رضوی و خادمیاران آستان قدس رضوی در شهرستان تدارک دیده میشود که توفیق شد امسال نیز در ایام شهادت ثامنالحجج (ع) بتوانیم غذای متبرک نذری تهیه و بین مردم توزیع کنیم.
محمودی تصریح کرد: سه هزار پرس از این غذای متبرک و نذری طبخ شده بین مردم در شب شهادت امام رضا (ع) توزیع و دو هزار پرس نیز در روزهای گذشته توزیع شده بود.
مسئول دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی میاندوآب هم چنین با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا (ع) در این شهرستان، اظهار کرد: این مراسم با حضور مداح اهلبیت عصمت و طهارت (ع) از استان زنجان در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.
وی با بیان اینکه این برنامه در راستای زنده نگهداشتن سیره اهلبیت (ع) و تقویت روحیه همدلی در جامعه اجرا شد، تصریح کرد: اجرای این مراسمها با استقبال گسترده مردم و خادمیاران همراه بوده و جلوهای از عشق و ارادت ملت ایران به امام رضا (ع) را به نمایش میگذارد.
مراسم نذریپزان در ایام شهادت امام رضا (ع)، علاوه بر جنبه مذهبی، به بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ نوعدوستی تبدیل شده است. بسیاری از خانوادهها، جوانان و حتی کودکان در فرایند آمادهسازی و توزیع غذا مشارکت داشتند و این حضور جمعی، جلوهای از وحدت و عشق به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشت