سید حجت الله حجازی پدر شهیدان سید محمود و سید حشمت الله حجازی طاقانکی پس از سال‌ها صبوری و استقامت، امروز در کنار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، پیکر سید حجت الله حجازی پدر شهیدان سید محمود و سید حشمت الله حجازی طاقانکی با حضور مردم، خانواده‌های شهدا و علاقه‌مندان اهل بیت (ع) تشییع و به خاک سپرده شد.

این پدر فداکار پس از سال‌ها صبوری و استقامت، در حالی بدرقه شد که دو نشان افتخار شهادت فرزندانش را بر سینه داشت.

محمود حجازی یکم فروردین ۱۳۴۸ در آبادان متولد و ۲۷ بهمن ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و دست شهید شد.

سید حشمت الله یکم فروردین ۱۳۴۹ در آبادان به دنیا آمد و در دوم اسفند ۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه شهید شد.