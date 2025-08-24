جمعی از اهالی دارالمومنین همدان، در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع) با اجتماع در میدان امام و برپایی ایستگاه صلواتی، ارادت خود را به ساحت امام هشتم نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مردم همدان همچون دیگر نقاط ایران همواره ارادت و عشق ویژه‌ای به امام رضا (ع) داشته‌اند و این ارادت در ایام شهادت آن حضرت جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند.

در این روزها، کوچه‌ها و محله‌های مختلف استان حال و هوای عزا به خود می‌گیرد و مردم با برپایی مراسم سنتی، دسته‌های عزاداری، پخش نذورات یاد و نام امام هشتم(ع) را زنده نگاه می‌دارند.

روز گذشته نیز در آستانه سالروز شهادت امام رئوف، میدان امام همدان میزبان عزاداران و محبان اهل‌بیت(ع) بود.

اجتماع عزاداران همدانی، جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم این دیار به امام مهربانی‌هاست.