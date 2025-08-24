شهردار پایتخت به همراه مدیرعامل شرکت مترو از طرح‌های فعال شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی در خطوط ۶، ۷ و ۱۰ مترو بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، .بازدید علیرضا زاکانی شهردار تهران از طرحهای ساخت و سازی شبکه مترو تهران، این‌بار با رصد آخرین وضعیت پیشرفت عملیات حفاری و ساخت تونل خط ۱۰ آغاز شد و در ادامه، طرحهای توسعه شمالی خط ۷ مترو از میدان کتاب تا میدان دانشگاه در محدوده موسوم به حصارک و چهاردیواری، ایستگاه در حال احداث ورزشگاه تختی در خط ۷ و همچنین ایستگاه‌های در دست تکمیل خط ۶ از جمله ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در بخش توسعه جنوبی این خط پیش رفت و این پروژه‌ها مورد پیمایش میدانی قرار گرفتند.

در جریان ارائه گزارش از سوی دست‌اندرکاران، پیمانکاران و مشاوران طرحهای یاد شده، نعمت‌الله فرزان‌پور مدیر عامل شرکت مترو تهران، الزامات تحقق برنامه زمان‌بندی برای افتتاح ۴ ایستگاه باقی مانده خطوط ۶ و ۷ را تشریح و وضعیت پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ را نیز ارائه کرد.

گفتنی است با افتتاح ایستگاه‌های سرباز، مریم مقدس (نجات اللهی)، شهدای هفدهم شهریور و ورزشگاه تختی در ماه‌های پیش رو، پرونده بخش‌های اصلی خطوط هفت‌گانه شبکه مترو تهران بسته خواهد شد و در بخش‌های توسعه‌ای نیز تکمیل ۳ تا ۴ ایستگاه برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

همچنین بر اساس گزارشات ارائه شده، عملیات حفاری و ساخت تونل خط ۱۰ نیز سرعت بیشتری یافته و عملیات اجرایی خطوط ۸ و ۹ که از خطوط جدید شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی پایتخت محسوب می‌شوند، ادامه دارد.