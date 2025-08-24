مهار آتش در جنگلهای مریوان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: بعد از چهار روز تلاش نیروهای منابع طبیعی، سمنها و مردم، آتشسوزی در جنگلهای بلوط مریوان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، بهزاد شریفیپور با بیان این مطلب اظهار کرد: ۵۰ تیم از نیروهای منابع طبیعی و بیش از ۶۰ نیروی مردمی، برای مهار آتش در جنگلهای مریوان تلاش کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان افزود: روز گذشته یک فروند بالگرد نیز به کمک نیروهای اطفا حریق آمد و آتش در جنگلهای مریوان خاموش شد.
وی ادامه داد: هنوز میزان خسارت برآورد نشده و پایش انجام و عامل یا عاملان حریق نیز شناسایی خواهد شد.