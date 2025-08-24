مهار آتش در جنگل‌های مریوان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: بعد از چهار روز تلاش نیرو‌های منابع طبیعی، سمن‌ها و مردم، آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط مریوان مهار شد.