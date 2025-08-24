پخش زنده
آیین سنتی - مذهبی گلباران خورشید همزمان با شهادت امام رضا(ع) در یزدل آران و بیدگل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیارروستای یزدل گفت: به همت هیات انصار الحسین (ع) یزدل ،آیینی سنتی -مذهبی گلباران خورشید با حضور دلدادگان امام رضا (ع) در جوار بارگاه ملکوتی حضرت بی بی زینب(س) برگزار شد.
محمدجوادقصابی افزود: این مراسم با الگو پذیری از زنان نوغان مشهد که پس از شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مهریه خود را بخشیده و در تشییع پیکر امام هشتم شرکت کرده و پیکر آن امام را گلباران کردند، برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ندای لبیک یا حسین(ع) و یا امام رضا(ع) در این مراسم طنینانداز بود و مداحان با ذکر مصیبت و مردم عاشق اهل بیت(ع) نیز با اشکهای خود ابراز ارادت خود را نشان می دادند ،گفت : تشییع و گلباران کردن پیکر نمادین مطهر امام هشتم و برپایی جلسه سخنرانی و روضه خوانی در امامزاده بیبی زینب(س) خواهر امام رضا(ع) از دیگر برنامه های امروز عزاداران ضامن آهو در آران و بیدگل بود.
بقعه بیبی شاه زینب(س) در 14 کیلومتری مرکز شهرستان آران و بیدگل و در 2 کیلومتری روستای یزدل قرار دارد.