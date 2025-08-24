به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، این گروه، در حرکت اعتراضی جلوی چشم گردشگران خارجی، توجه آنان را به جنایات رژیم صهیونیستی، قتل عام و مرگ مردم غزه بر اثر محاصره، گرسنگی، نبود دارو و امکانات جلب کردند. شماری از گردشگران کشورهای مختلف، از حرکت مردمی در اعتراض به فجایع غزه، تصویر تهیه و حمایت خود را از این حرکت اعتراضی اعلام کردند. کلیسای نوتردام پاریس، از آثار قرن ۱۴ میلادی است که تقریبا دو قرن طول کشید تا فرانسوی ها آن را بنا کنند.