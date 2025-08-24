فرمانده سپاه کربلای مازندران و رئیس هیأت کشتی بسیج کشور در پیامی، درگذشت اسطوره کشتی ایران، جهان پهلوان امامعلی حبیبی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار سیاوش مسلمی، فرمانده سپاه کربلا مازندران و رئیس هیأت کشتی بسیج کشور، در پیامی درگذشت جهان پهلوان امامعلی حبیبی، اسطوره ماندگار کشتی ایران و جهان را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

در سالروز شهادت حضرت ثامن‌الحجج علی ابن موسی الرضا(ع)، خبر درگذشت قهرمان نامدار و اسطوره ماندگار کشتی ایران و جهان، زنده‌یاد امامعلی حبیبی، دارنده مدال طلای المپیک و چندین مدال طلای جهانی و عضو تالار مشاهیر کشتی جهان، موجب اندوه عمیق جامعه ورزشی و ورزش دوست ایران اسلامی گردید.

جهان پهلوان حبیبی که به حق لقب ببر مازندران را به دوش می‌کشید، نخستین مدال طلای تاریخ ایران در ادوار المپیک را به ارمغان آورد و پرچم میهن اسلامی را بر بلندای ورزش جهان به اهتزاز درآورد.

نام او که نمادی از غیرت و مردانگی و تلاش بی وقفه است، نه تنها برای مازندران، بلکه برای ایران عزیز و حتی دنیای کشتی تا ابد جاودانه خواهد ماند.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه بزرگ ورزش کشور، به ویژه خانواده پرافتخار کشتی دیار علویان و ایران اسلامی، تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای روح بلند آن قهرمان فقید، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.