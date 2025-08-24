گرامیداشت یاد شهدای روستای باجگان بافق
همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، سیویکمین یادواره ۱۴ شهید والامقام روستای باجگان بافق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در این مراسم حجتالاسلام هاشمی، استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به شرایط امروز منطقه گفت: تحولات اخیر نشان میدهد دشمنان دچار سردرگمی شدهاند و این نشانهای از اقتدار نظام اسلامی است که به برکت خون شهدا به دست آمده است.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی بیش از گذشته به قدرت ایران پی بردند و اختلافات داخلی آنان بیانگر شکستهای پیاپیشان است.
هاشمی بیان کرد: عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی و برتری آن در برابر جنایتکاران جهانی، مرهون ایثار شهیدانی است که جان خود را برای دفاع از این سرزمین فدا کردند.
ارشدی، مسئول برگزاری یادواره نیز در این آیین اظهار داشت: روستای باجگان با بیش از ۱۲۰ خانوار از روستاهای نخبهپرور شهرستان بافق است که امروز به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری نیز شناخته میشود.
به گفته وی، اهالی این روستا همواره شهیدپرور بودهاند و این مراسم برای سیویکمین سال پیاپی با همراهی مردم و مسئولان برگزار شد.
برپایی نمایشگاه عکس شهدا، حضور خادمیاران رضوی و پرچم متبرک آستان قدس رضوی، مداحی، دکلمهخوانی، پخش کلیپ و غبارروبی قبور شهدا از جمله برنامههای این یادواره بود.