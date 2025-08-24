رئیس حوزه قضائی بخش شهداد از کشف و ضبط ۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک عملیات نظارتی خبر داد و اعلام کرد: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس حوزه قضایی شهداد گفت با دریافت گزارشی از سوی شرکت توزیع نیروی برق مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، مأموران انتظامی با انجام هماهنگی‌های لازم وارد عمل شدند که در نتیجه، ۶ دستگاه ماینر شناسایی و با حضور کارشناسان برق منطقه‌ای از مدار خارج شد.

محمد گنجعلی‌زاده افزود: متهم پرونده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف کرده است.

رئیس حوزه قضائی شهداد با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با تخلفات حوزه ارزهای دیجیتال گفت: قوه قضائیه در همکاری با نهادهای مسئول به دنبال ایجاد محیطی امن و قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در عرصه دیجیتال است و شهروندان نیز می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.